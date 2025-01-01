У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак
Сьогодні, 09:43
У бою за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, солдат ЛОШАК Вячеслав Петрович, 13 березня 1976 року народження, житель села Велика Осниця.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Вячеслав понад рік вважався зниклим безвісти, та на жаль підтвердилося, що 10 червня 2024 року Вячеслав загинув під час виконання бойового завдання в районі Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, односельцям та побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль та горе, у нашій пам’яті Вячеслав назавжди залишиться прикладом мужності, відваги та відданості рідній землі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
