У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак

ЛОШАК Вячеслав Петрович, 13 березня 1976 року народження, житель села Велика Осниця.



Про це



"Вячеслав понад рік вважався зниклим безвісти, та на жаль підтвердилося, що 10 червня 2024 року Вячеслав загинув під час виконання бойового завдання в районі Донецької області.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, односельцям та побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль та горе, у нашій пам’яті Вячеслав назавжди залишиться прикладом мужності, відваги та відданості рідній землі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

