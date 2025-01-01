У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак

У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак
У бою за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, солдат ЛОШАК Вячеслав Петрович, 13 березня 1976 року народження, житель села Велика Осниця.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Вячеслав понад рік вважався зниклим безвісти, та на жаль підтвердилося, що 10 червня 2024 року Вячеслав загинув під час виконання бойового завдання в районі Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, односельцям та побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль та горе, у нашій пам’яті Вячеслав назавжди залишиться прикладом мужності, відваги та відданості рідній землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежа на Волині: через замикання електромережі загорілася господарча споруда
Сьогодні, 10:45
У Луцьку судили 31-річного чоловіка за напад з ножем на на військовослужбовця ТЦК
Сьогодні, 10:11
У бою за Україну загинув Герой з Волині Вячеслав Лошак
Сьогодні, 09:43
Аварія в Луцьку: постраждалий у важкому стані
Сьогодні, 09:19
ЗСУ збили російський Су-34, який обстрілював Запоріжжя
Сьогодні, 09:18
Медіа
відео
1/8