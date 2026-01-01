На Волині – хвиля «замінувань» навчальних закладів та органів місцевого самоврядування

На Волині – хвиля «замінувань» навчальних закладів та органів місцевого самоврядування
Від ранку 30 січня на Волині надходять повідомлення про "замінування" навчальних закладів та органів місцевого самоврядування.

Станом на 11:00 відомо, що повідомлення про "замінування" отримували у Ковелі, Рожищі, Володимирі, Нововолинську та Благодатному.

У коментарі Суспільному начальник відділу з надзвичайних ситуацій Нововолинської міської ради Святослав Бабичук розповів, що в місті нібито "заміновано" вісім об'єктів. Йдеться про заклади освіти і виконавчий комітет міської ради.

"Діти евакуйовані, проводиться обстеження. Вибухотехніки обстежують адмінприміщення. Йдуть однакові повідомлення на електронні пошти. Суть їх пролягає в тому, що ображений на державу ветеран війни нібито "мінує" об’єкти", — сказав Святослав Бабичук.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про евакуацію працівників з приміщення Ковельської міської ради. У Володимирі надійшло повідомлення про "мінування" шкіл, садочків і адміністративних приміщень.

"Відповідно всі необхідні процедури. Дітей евакуйовано з освітніх закладів. Працюють вибухотехніки, паніки у місті не має. Усі, крім одного, заклади освіти заміновано", — сказав Суспільному телефоном перший заступник Володимирського міського голови Ярослав Матвійчук.

Об 11:15 на офіційній сторінці Сервісного центру МВС у Волинській області повідомили, що теж отримали повідомлення про "замінування". Територіальні сервісні центри у Струмівці, Ковелі, Камені-Каширському та Нововолинську тимчасово не працюють.

Теги: Волинь, мінування
