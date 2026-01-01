Спіймали «на гарячому» 26-річного лучанина, який торгував наркотиками

Волинські оперативники ліквідували канал збуту заборонених речовин та затримали наркодилера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.26-річного жителя Луцька, який налагодив канал збуту психотропних речовин, викрили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю. Це не перший злочин чоловіка: у грудні минулого року його затримували поліцейські Закарпаття - тоді він фігурував у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон і був судом відпущений під заставу. Також чоловік нині перебуває на лаві підсудних у ще одному кримінальному провадженні за фактом збуту наркотиків, викритому у 2024 році.28 січня волинські оперативники спіймали «на гарячому» лучанина, який торгував наркотичними та психотропними речовинами у великих та особливо великих розмірах. Під час проведення оперативних заходів у фігуранта вилучили близько 500 грамів особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-PVP.За даними слідства, чоловік реалізовував заборонену «сировину» шляхом розкладання так званих «закладок» на території України, зокрема і у Волинській області.Окрім цього, зловмисник підтримував функціонування спеціалізованого інтернет-ресурсу, через який клієнти здійснювали замовлення наркотиків.Він діяв разом із спільником, на слід якого поліцейські вийшли ще у грудні. Тоді під час санкціонованих обшуків у наркоділка вилучили амфетамін вже розфасований у «закладки», гроші, електронні ваги, мобільні телефони та інші речові докази, що підтверджують причетність до наркоторгівлі.За попередніми підрахунками, щомісячний дохід від незаконного бізнесу міг сягати близько 150 тисяч гривень за цінами чорного ринку.Фігуранту вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії.