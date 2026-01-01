На Волині родина з чотирма малолітніми дітьми залишилася без житла: потрібна допомога





"У наших земляків - Володимира та Катерини Кубських із с. Кричевичі, на вихованні у яких четверо малолітніх дітей, сталася біда. Трапилася пожежа, яка знищила дім і все майно у ньому. На щастя, ніхто з родини не постраждав, але в один момент, посеред зими, люди лишилися без даху над головою, документів, цінних речей.



Учора на місце надзвичайної події виїжджали профільні фахівці сільської ради, сьогодні побував у Кричевичах і зустрівся із постраждалими сільський голова Віталій Кашик.



Оглянули обійстя та поспілкувалися про подальші дії, аби допомогти родині із тимчасовим житлом, відновленням документів, необхідними для життя матеріальними благами, почути побажання стосовно постійного місця проживання, адже будинок доведеться або відновлювати, або придбати новий", - йдеться в повідомленні.



На місці пожежі, з допомогою небайдужих односельчан, господарі вже прибрали, наразі мешкають у родичів.



"А поки тривають юридичні процедури, закликаємо усіх небайдужих підтримати родину Кубських у цій біді, адже надана з часом допомога з місцевого бюджету все одно не зможе «перекрити» матеріальних втрат. Згуртується колектив сільської ради, уся шкільна родина громади, адже Катерина працює асистентом вчителя Кричевичівського ліцею. Не лишаймо сімʼю Кубських наодинці з бідою!" - закликають у громаді.



Дані банківської картки родини:



4966 8046 0151 3079 (Укргазбанк)



У родині виховуються троє дівчаток 13-и, 10-и та 5-и років і 7-річний син. Є необхідність у канцелярії, можливо, окремому одязі. Для уточнення, можете звʼязатися із мамою Катериною: 0683363203



