Прифронтовий театр із Запоріжжя їде до Луцька

Марка Камолетті.



Про це



«Запрошуємо глядачів не лише на яскраву комедію, а й підтримати театральне мистецтво з регіону, що живе й працює попри всі виклики. Легка, дотепна й динамічна історія про кохання, ревнощі та несподівані повороти – чудова нагода відпочити від буднів у театрі у вечір п’ятниці та зарядитися гарним настроєм», – йдеться в повідомленні.



Коли?



П'ятниця, 6 лютого о 18:00.



Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також









