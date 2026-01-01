Прифронтовий театр із Запоріжжя їде до Луцька
Сьогодні, 15:30
Запорізький академічний обласний театр імені Володимира Магара завітає до Луцька з гастролями та покаже пікантну комедію на дві дії «Четверо в одній спальні» від французького комедіографа Марка Камолетті.
Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.
«Запрошуємо глядачів не лише на яскраву комедію, а й підтримати театральне мистецтво з регіону, що живе й працює попри всі виклики. Легка, дотепна й динамічна історія про кохання, ревнощі та несподівані повороти – чудова нагода відпочити від буднів у театрі у вечір п’ятниці та зарядитися гарним настроєм», – йдеться в повідомленні.
Коли?
П'ятниця, 6 лютого о 18:00.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на сайті.
