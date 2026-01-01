Три причини, чого треба вже їхати в новий «Dnipro-M» під Луцьком. Реклама
Сьогодні, 15:24
Біля Луцька запрацював новий салон майстерності «Dnipro-M». Великий вибір корисних інструментів, крутий сервіс і, - що найбільш актуально - класний шанс виграти цінні призи! Ось очевидний список причин, через які «ВолиньPost» щиро рекоментує завітати сюди, не гаючи часу - протягом найближчих п’ятниці, суботи і неділі.
Заклади під вивіскою «Dnipro-M» давно перестали бути стандартними магазинами тільки для суворих чоловіків робочих професій.
Таким є і новий салон майстерності у Струмівці: це місце, де кожен знайде собі корисний інструмент, залежно від свого рівня умінь і бажання зробити щось «своїми руками».
«Dnipro-M» - це, по суті, ще один Пункт незламності. Що б не робилося навкруги - в салоні тепло, є генератор, можна зарядити гаджети, безкоштовно пригоститися кавою, чаєм чи печивом (навіть якщо не маєте наміру щось купувати).
Тут діє зручна програма лояльності: система фіксує усі покупки клієнта, і йому не треба пам’ятати чи берегти документи, які дають право гарантійного обслуговування (а цей термін тут - 36 місяців!).
Та ж система нараховує покупцю кешбек, який, залежно від загальної суми покупок, може бути від 5 до 20 %.
Салон майстерності «Dnipro-M» відкрився у новому торговому центрі «Перший», що зразу на виїзді з Луцька у бік Рівного.
Адреса:Рівненська, 1-Р
Точка на карті: https://maps.app.goo.gl/LhuCjHBvyo3dGDXeA
Є зручна і простора парковка, тож не варто ламати голову, де стати, боятися штрафів чи ризикувати подряпати чиюсь машину.
Салон ви не пропустите - він просто край дороги. Виїжджаєте з Луцька - зразу за рівненським кільцем дивіться ліворуч і шукайте яскраві червоно-гарячі букви «Dnipro-M».
З нагоди відкриття салон майстерності «Dnipro-M» у Струмівці оголосив три «медові дні» з усіма клієнтами. Для всіх, незалежно від суми покупки, діє знижка 10 % на всі неакційні товари (акційна знижка, щоб ви знали, тут подекуди сягає цілих 48 %!).
А кожен, хто купить товарів на суму від 2 тисяч гривень, отримає спеціальний квиток і стане учасником розіграшу.
Оцініть призи розіграшу:
5 сертифікатів на покупку на 1 тис грн
Зварювальний апарат
Акумуляторний дриль-шуруповерт
Шліфмашина кутова
Набір інструментів (46 штук)
Маска зварника
Розіграш відбудеться у новому салоні вже в неділю - 1 лютого.
ВАЖЛИВО: щоб мати шанс виграти - треба бути присутнім на розіграші. «Подарунки будемо вручати особисто, гадаємо, так буде чесно», - кажуть у салоні.
Початок розіграшу о 16:00, тож варто не спізнюватися, щоб ваш приз не дістався комусь іншому.
Ой, мало не забули! Рекомендуємо окремо звернути у «Dnipro-M» увагу на категорію товарів з автономним живленням: освітлювальних приладів, різноманітного акумуляторного інстурменту - перфораторів, пил, дрилей, шуруповертів і навіть цілих станків. Є, звісно ж і генератори. Де ви ще знайдете такий Пункт незламності?
