Три причини, чого треба вже їхати в новий «Dnipro-M» під Луцьком. Реклама

Салон, вартий уваги кожного

Місце - зручніше нікуди

Три дні, які не варто прогавити

5 сертифікатів на покупку на 1 тис грн

Зварювальний апарат

Акумуляторний дриль-шуруповерт

Шліфмашина кутова

Набір інструментів (46 штук)

Маска зварника

Біля Луцька запрацював новий салон майстерності. Великий вибір корисних інструментів, крутий сервіс і, - що найбільш актуально - класний шанс виграти цінні призи! Ось очевидний список причин, через які «ВолиньPost» щиро рекоментує завітати сюди, не гаючи часу - протягом найближчих п’ятниці, суботи і неділі.Далі розповідаємо детальніше.Заклади під вивіскою «Dnipro-M» давно перестали бути стандартними магазинами тільки для суворих чоловіків робочих професій.Таким є і новий салон майстерності у Струмівці: це місце, де кожен знайде собі корисний інструмент, залежно від свого рівня умінь і бажання зробити щось «своїми руками».«Dnipro-M» - це, по суті, ще один Пункт незламності. Що б не робилося навкруги - в салоні тепло, є генератор, можна зарядити гаджети, безкоштовно пригоститися кавою, чаєм чи печивом (навіть якщо не маєте наміру щось купувати).Тут діє зручна програма лояльності: система фіксує усі покупки клієнта, і йому не треба пам’ятати чи берегти документи, які дають право гарантійного обслуговування (а цей термін тут - 36 місяців!).Та ж система нараховує покупцю кешбек, який, залежно від загальної суми покупок, може бути від 5 до 20 %.Салон майстерності «Dnipro-M» відкрився у новому торговому центрі «Перший», що зразу на виїзді з Луцька у бік Рівного.Є зручна і простора парковка, тож не варто ламати голову, де стати, боятися штрафів чи ризикувати подряпати чиюсь машину.Салон ви не пропустите - він просто край дороги. Виїжджаєте з Луцька - зразу за рівненським кільцем дивіться ліворуч і шукайте яскраві червоно-гарячі букви «Dnipro-M».З нагоди відкриття салон майстерності «Dnipro-M» у Струмівці оголосив три «медові дні» з усіма клієнтами. Для всіх, незалежно від суми покупки, діє знижка 10 % на всі неакційні товари (акційна знижка, щоб ви знали, тут подекуди сягає цілих 48 %!).А кожен, хто купить товарів на суму від 2 тисяч гривень, отримає спеціальний квиток і стане учасником розіграшу.Оцініть призи розіграшу:Розіграш відбудеться у новому салоні вже в неділю - 1 лютого.ВАЖЛИВО: щоб мати шанс виграти - треба бути присутнім на розіграші. «Подарунки будемо вручати особисто, гадаємо, так буде чесно», - кажуть у салоні.Початок розіграшу о 16:00, тож варто не спізнюватися, щоб ваш приз не дістався комусь іншому.Ой, мало не забули! Рекомендуємо окремо звернути у «Dnipro-M» увагу на категорію товарів з автономним живленням: освітлювальних приладів, різноманітного акумуляторного інстурменту - перфораторів, пил, дрилей, шуруповертів і навіть цілих станків. Є, звісно ж і генератори. Де ви ще знайдете такий Пункт незламності?