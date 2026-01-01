Лучанин здобув три медалі на чемпіонаті України з біатлону

Артем Паніткін виборов три медалі на чемпіонаті України з біатлону серед молодших юнаків та дівчат.



Про це повідомляє у фейсбуці департамент молоді та спорту Луцької міськради.



Змагання відбулися у Яворові, що в Турківському районі на Львівщині.



Спортсмен із луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін на цьому чемпіонаті здобув повний комплект нагород:



• золото – індивідуальна гонка 8 км серед юнаків молодшої вікової групи;

• срібло – естафетна гонка 3х6 км серед юнаків;

• бронза – спринт 6 км серед юнаків молодшої вікової групи.







Тренують юнака Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.



