Лучанин здобув три медалі на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 14:34
Вихованець луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін виборов три медалі на чемпіонаті України з біатлону серед молодших юнаків та дівчат.
Про це повідомляє у фейсбуці департамент молоді та спорту Луцької міськради.
Змагання відбулися у Яворові, що в Турківському районі на Львівщині.
Спортсмен із луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін на цьому чемпіонаті здобув повний комплект нагород:
• золото – індивідуальна гонка 8 км серед юнаків молодшої вікової групи;
• срібло – естафетна гонка 3х6 км серед юнаків;
• бронза – спринт 6 км серед юнаків молодшої вікової групи.
Тренують юнака Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у фейсбуці департамент молоді та спорту Луцької міськради.
Змагання відбулися у Яворові, що в Турківському районі на Львівщині.
Спортсмен із луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін на цьому чемпіонаті здобув повний комплект нагород:
• золото – індивідуальна гонка 8 км серед юнаків молодшої вікової групи;
• срібло – естафетна гонка 3х6 км серед юнаків;
• бронза – спринт 6 км серед юнаків молодшої вікової групи.
Тренують юнака Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині родина з чотирма малолітніми дітьми залишилася без житла: потрібна допомога
Сьогодні, 15:05
Лучанин здобув три медалі на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 14:34
На Волині – хвиля «замінувань» навчальних закладів та органів місцевого самоврядування
Сьогодні, 13:15