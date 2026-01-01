Лучанин здобув три медалі на чемпіонаті України з біатлону

Лучанин здобув три медалі на чемпіонаті України з біатлону
Вихованець луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін виборов три медалі на чемпіонаті України з біатлону серед молодших юнаків та дівчат.

Про це повідомляє у фейсбуці департамент молоді та спорту Луцької міськради.

Змагання відбулися у Яворові, що в Турківському районі на Львівщині.

Спортсмен із луцької ДЮСШ № 4 Артем Паніткін на цьому чемпіонаті здобув повний комплект нагород:

• золото – індивідуальна гонка 8 км серед юнаків молодшої вікової групи;
• срібло – естафетна гонка 3х6 км серед юнаків;
• бронза – спринт 6 км серед юнаків молодшої вікової групи.

Тренують юнака Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.

