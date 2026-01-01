У Луцьку судитимуть лікаря, який вимагав гроші у пацієнтів

За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть лікаря-шахрая.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.За матеріалами Служби безпеки України до суду скеровано обвинувальний акт стосовно сімейного лікаря одного з приватних медичних закладів Луцька, який вимагав гроші у пацієнтів.Як встановило слідство, медик підбурював хворих, які мали законні підстави для отримання групи інвалідності, передавати через нього гроші нібито для членів експертної комісії. При цьому він переконував пацієнтів, що без «винагороди» питання оформлення інвалідності вирішити неможливо.У дійсності зловмисник вимагав гроші для власного збагачення та не мав жодного впливу на процес ухвалення рішень щодо надання групи інвалідності.Співробітники СБУ та Нацполіції затримали лікаря у вересні 2025 року в центральній частині Луцька під час отримання 8 тис. доларів США від одного з потерпілих пацієнтів.Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом передано до суду.Фігуранту обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення дій з використанням службового становища в інтересах третьої особи);- ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (шахрайство - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений в умовах воєнного стану, що завдав значної шкоди потерпілому).