США заблокували енергетичну допомогу Україні





Про це пише



Це викликає дедалі більше занепокоєння серед американських і європейських посадовців.



Йдеться про кошти, які США планували спрямувати на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок атак РФ. Джерела агенції заявляють, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністрації Джо Байдена повідомило Конгрес про намір перерахувати щонайменше частину цих коштів.



Однак після того, як на початку каденції Дональда Трампа USAID фактично припинило роботу, частина фінансування опинилася у «бюрократичному вакуумі». Деякі чиновники адміністрації наполягають, щоб кошти перерахував Державний департамент, який нині курує залишки USAID. Інші пропонують залучити Корпорацію фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — федеральне агентство, якому відводять ключову роль у відбудові України.



Адміністрація Трампа й раніше призупиняла або відкладала допомогу Україні. Зокрема, США неодноразово тимчасово зупиняли постачання військової допомоги, інколи намагаючись домогтися поступок від Києва в межах мирних переговорів за посередництва Вашингтона.



Втім, цього разу затримка енергетичної допомоги, за словами двох джерел, пов’язана не з політичним тиском, а з плутаниною та внутрішніми суперечками між відомствами. Водночас ситуація вже спричинила серйозне роздратування, адже йдеться приблизно про $250 млн.



Одне з джерел повідомило, що співробітники Конгресу знають про заблоковані кошти та намагаються отримати додаткову інформацію. Водночас українські посадовці також поінформовані, але побоюються порушувати це питання, щоб не викликати дипломатичної реакції з боку Білого дому. Дональд Трамп неодноразово прохолодно реагував на звернення України щодо допомоги.



Речниця посольства України у Вашингтоні заявила, що Київ і Вашингтон продовжують тісну співпрацю в енергетичній сфері.



В Офісі з управління та бюджету Білого дому, посилаючись на критичний звіт інспектора USAID, заявили, що енергетичну допомогу Україні в минулому використовували неналежним чином.



«Підтримка енергетичного сектору України за адміністрації Байдена була катастрофою. Звіт інспектора USAID показує, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили мільйони доларів енергетичної продукції через відсутність контролю, корупцію, крадіжки тощо», — зазначив представник відомства.



До речі, енергетичну допомогу Україні й раніше виділяли повільно через побоювання щодо корупції в енергетичному секторі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США для України досі не надійшли, і це в той час, коли синоптики прогнозують попри різке похолодання, а стан енергосистеми, пошкодженої російськими ударами, критичний.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.Це викликає дедалі більше занепокоєння серед американських і європейських посадовців.Йдеться про кошти, які США планували спрямувати на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок атак РФ. Джерела агенції заявляють, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністраціїповідомило Конгрес про намір перерахувати щонайменше частину цих коштів.Однак після того, як на початку каденціїUSAID фактично припинило роботу, частина фінансування опинилася у «бюрократичному вакуумі». Деякі чиновники адміністрації наполягають, щоб кошти перерахував Державний департамент, який нині курує залишки USAID. Інші пропонують залучити Корпорацію фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — федеральне агентство, якому відводять ключову роль у відбудові України.Адміністрація Трампа й раніше призупиняла або відкладала допомогу Україні. Зокрема, США неодноразово тимчасово зупиняли постачання військової допомоги, інколи намагаючись домогтися поступок від Києва в межах мирних переговорів за посередництва Вашингтона.Втім, цього разу затримка енергетичної допомоги, за словами двох джерел, пов’язана не з політичним тиском, а з плутаниною та внутрішніми суперечками між відомствами. Водночас ситуація вже спричинила серйозне роздратування, адже йдеться приблизно про $250 млн.Одне з джерел повідомило, що співробітники Конгресу знають про заблоковані кошти та намагаються отримати додаткову інформацію. Водночас українські посадовці також поінформовані, але побоюються порушувати це питання, щоб не викликати дипломатичної реакції з боку Білого дому. Дональд Трамп неодноразово прохолодно реагував на звернення України щодо допомоги.Речниця посольства України у Вашингтоні заявила, що Київ і Вашингтон продовжують тісну співпрацю в енергетичній сфері.В Офісі з управління та бюджету Білого дому, посилаючись на критичний звіт інспектора USAID, заявили, що енергетичну допомогу Україні в минулому використовували неналежним чином.«Підтримка енергетичного сектору України за адміністрації Байдена була катастрофою. Звіт інспектора USAID показує, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили мільйони доларів енергетичної продукції через відсутність контролю, корупцію, крадіжки тощо», — зазначив представник відомства.До речі, енергетичну допомогу Україні й раніше виділяли повільно через побоювання щодо корупції в енергетичному секторі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію