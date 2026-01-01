У лікарні зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Скубія
Сьогодні, 17:06
Підгайцівська громада знову схиляє голову в глибокій пошані. У лікарні зупинилося серце нашого земляка, мешканця села Романів — Скубія Анатолія Миколайовича (22.12.1974 р.н.).
"Анатолій Миколайович служив солдатом, такелажником автомобільного відділення роти матеріального забезпечення. Він до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі та українському народові.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам воїна. Розділяємо ваш біль та підтримуємо у цей важкий час. Низький уклін Захиснику за мужність та відданість. Вічна пам’ять і спокій його душі", - зазначають у громаді.
Про час зустрічі траурного кортежу та графік прощання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!
Коментарі 0
