Комунальники з Волині вирушили до Києва відновлювати опалення в будинках





Загалом — 10 фахівців з Волині, пише



Ще одна бригада у складі восьми спеціалістів із Камінь-Каширського району поїде у столицю 2 лютого, повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.



До складу бригад увійшли зварювальники та слюсарі, які мають практичний досвід ліквідації аварій на тепломережах.



В обласній адміністрації додали, що комунальники з Волині забезпечені необхідним обладнанням і працюватимуть у Дарницькому районі Києва.

