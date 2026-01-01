Комунальники з Волині вирушили до Києва відновлювати опалення в будинках
Сьогодні, 19:09
30 січня до Києва на допомогу у відновленні опалення у житлових будинках після обстрілів РФ вирушили дві ремонтні бригади тепловиків з Ковельського та Володимирського районів.
Загалом — 10 фахівців з Волині, пише Суспільне.
Ще одна бригада у складі восьми спеціалістів із Камінь-Каширського району поїде у столицю 2 лютого, повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
До складу бригад увійшли зварювальники та слюсарі, які мають практичний досвід ліквідації аварій на тепломережах.
В обласній адміністрації додали, що комунальники з Волині забезпечені необхідним обладнанням і працюватимуть у Дарницькому районі Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загалом — 10 фахівців з Волині, пише Суспільне.
Ще одна бригада у складі восьми спеціалістів із Камінь-Каширського району поїде у столицю 2 лютого, повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
До складу бригад увійшли зварювальники та слюсарі, які мають практичний досвід ліквідації аварій на тепломережах.
В обласній адміністрації додали, що комунальники з Волині забезпечені необхідним обладнанням і працюватимуть у Дарницькому районі Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Комунальники з Волині вирушили до Києва відновлювати опалення в будинках
Сьогодні, 19:09
У Херсоні Росія вдарила по маршрутці: загинув водій, у якого завтра мав бути день народження
Сьогодні, 18:08
У лікарні зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Скубія
Сьогодні, 17:06
США заблокували енергетичну допомогу Україні
Сьогодні, 16:36
Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин
Сьогодні, 16:03