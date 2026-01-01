У Херсоні Росія вдарила по маршрутці: загинув водій, у якого завтра мав бути день народження

У Херсоні Росія вдарила по маршрутці: загинув водій, у якого завтра мав бути день народження
Херсонська МВА підтвердила, що загиблим унаслідок російської атаки по маршрутці є 48-річний водій.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише Громадське.

«Від зазнаних травм на місці загинув 48-річний водій, у якого завтра мав бути день народження. Щирі співчуття рідним та близьким…» — написав він.

За даними поліції, водій загинув на місці. П’ятеро пасажирів — три жінки й двоє чоловіків — зазнали поранень різного ступеня тяжкості й перебувають у лікарнях.

За попередньою інформацією, у пасажирок віком 36, 60 та 73 роки діагностували контузії, мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Хлопці віком 19 і 18 років також зазнали мінно-вибухових травм та уламкових поранень. Вони перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, війська рф близько опівдня завдали удару по середмістю Херсона. Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапив маршрутний автобус, яким їхали семеро пасажирів і водій.

Приблизно о 13:00 росіяни знов атакували громадський транспорт у Херсоні — вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, але люди не травмувались.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Комунальники з Волині вирушили до Києва відновлювати опалення в будинках
Сьогодні, 19:09
У Херсоні Росія вдарила по маршрутці: загинув водій, у якого завтра мав бути день народження
Сьогодні, 18:08
У лікарні зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Скубія
Сьогодні, 17:06
США заблокували енергетичну допомогу Україні
Сьогодні, 16:36
Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин
Сьогодні, 16:03
Медіа
відео
1/8