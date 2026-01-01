У Херсоні Росія вдарила по маршрутці: загинув водій, у якого завтра мав бути день народження





Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише



«Від зазнаних травм на місці загинув 48-річний водій, у якого завтра мав бути день народження. Щирі співчуття рідним та близьким…» — написав він.



За даними поліції, водій загинув на місці. П’ятеро пасажирів — три жінки й двоє чоловіків — зазнали поранень різного ступеня тяжкості й перебувають у лікарнях.



За попередньою інформацією, у пасажирок віком 36, 60 та 73 роки діагностували контузії, мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Їхній стан медики оцінюють як середній.



Хлопці віком 19 і 18 років також зазнали мінно-вибухових травм та уламкових поранень. Вони перебувають у важкому стані.



Нагадаємо, війська рф близько опівдня завдали удару по середмістю Херсона. Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапив маршрутний автобус, яким їхали семеро пасажирів і водій.



Приблизно о 13:00 росіяни знов атакували громадський транспорт у Херсоні — вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, але люди не травмувались.



Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Херсонська МВА підтвердила, що загиблим унаслідок російської атаки по маршрутці є 48-річний водій.

