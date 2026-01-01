Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин





Проїзд на дорогах розчищений, пише



На деяких автошляхах техніка продовжить працювати впродовж дня 30 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині.



Підрядні підприємства розчищають проїзну частину, розширюють проїзд міжколійного простору, узбіч, зупинок громадського транспорту та перехресть.



З огляду на прогноз синоптиків, уже завтра, 31 січня, очікується зниження температури повітря вночі до -12…-17 °С, удень до -8…-13 °С. У період 1–3 лютого прогнозується значне похолодання. За даними метеорологів, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та за ясної погоди на Волині температура повітря вночі знижуватиметься до 23–28 ° морозу, удень 11–16 °С нижче нуля.



У зв’язку з цим водіїв просять бути особливо уважними та обережними, зважати на дорожню обстановку й попереджувальні знаки. Якщо є можливість — не вирушати в дорогу за складних погодних умов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора 29 січня в окремих районах області знову йшов сніг. Вночі та вранці 30 січня на дорогах працювали 25 одиниць спецмашин і механізмів.Проїзд на дорогах розчищений, пише Суспільне На деяких автошляхах техніка продовжить працювати впродовж дня 30 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині.Підрядні підприємства розчищають проїзну частину, розширюють проїзд міжколійного простору, узбіч, зупинок громадського транспорту та перехресть.З огляду на прогноз синоптиків, уже завтра, 31 січня, очікується зниження температури повітря вночі до -12…-17 °С, удень до -8…-13 °С. У період 1–3 лютого прогнозується значне похолодання. За даними метеорологів, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та за ясної погоди на Волині температура повітря вночі знижуватиметься до 23–28 ° морозу, удень 11–16 °С нижче нуля.У зв’язку з цим водіїв просять бути особливо уважними та обережними, зважати на дорожню обстановку й попереджувальні знаки. Якщо є можливість — не вирушати в дорогу за складних погодних умов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію