Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин

З вечора 29 січня в окремих районах області знову йшов сніг. Вночі та вранці 30 січня на дорогах працювали 25 одиниць спецмашин і механізмів.

Проїзд на дорогах розчищений, пише Суспільне.

На деяких автошляхах техніка продовжить працювати впродовж дня 30 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині.

Підрядні підприємства розчищають проїзну частину, розширюють проїзд міжколійного простору, узбіч, зупинок громадського транспорту та перехресть.

З огляду на прогноз синоптиків, уже завтра, 31 січня, очікується зниження температури повітря вночі до -12…-17 °С, удень до -8…-13 °С. У період 1–3 лютого прогнозується значне похолодання. За даними метеорологів, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та за ясної погоди на Волині температура повітря вночі знижуватиметься до 23–28 ° морозу, удень 11–16 °С нижче нуля.

У зв’язку з цим водіїв просять бути особливо уважними та обережними, зважати на дорожню обстановку й попереджувальні знаки. Якщо є можливість — не вирушати в дорогу за складних погодних умов.

