Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин
Сьогодні, 16:03
З вечора 29 січня в окремих районах області знову йшов сніг. Вночі та вранці 30 січня на дорогах працювали 25 одиниць спецмашин і механізмів.
Проїзд на дорогах розчищений, пише Суспільне.
На деяких автошляхах техніка продовжить працювати впродовж дня 30 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині.
Підрядні підприємства розчищають проїзну частину, розширюють проїзд міжколійного простору, узбіч, зупинок громадського транспорту та перехресть.
З огляду на прогноз синоптиків, уже завтра, 31 січня, очікується зниження температури повітря вночі до -12…-17 °С, удень до -8…-13 °С. У період 1–3 лютого прогнозується значне похолодання. За даними метеорологів, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та за ясної погоди на Волині температура повітря вночі знижуватиметься до 23–28 ° морозу, удень 11–16 °С нижче нуля.
У зв’язку з цим водіїв просять бути особливо уважними та обережними, зважати на дорожню обстановку й попереджувальні знаки. Якщо є можливість — не вирушати в дорогу за складних погодних умов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Проїзд на дорогах розчищений, пише Суспільне.
На деяких автошляхах техніка продовжить працювати впродовж дня 30 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині.
Підрядні підприємства розчищають проїзну частину, розширюють проїзд міжколійного простору, узбіч, зупинок громадського транспорту та перехресть.
З огляду на прогноз синоптиків, уже завтра, 31 січня, очікується зниження температури повітря вночі до -12…-17 °С, удень до -8…-13 °С. У період 1–3 лютого прогнозується значне похолодання. За даними метеорологів, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та за ясної погоди на Волині температура повітря вночі знижуватиметься до 23–28 ° морозу, удень 11–16 °С нижче нуля.
У зв’язку з цим водіїв просять бути особливо уважними та обережними, зважати на дорожню обстановку й попереджувальні знаки. Якщо є можливість — не вирушати в дорогу за складних погодних умов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
США заблокували енергетичну допомогу Україні
Сьогодні, 16:36
Волинські дороги розчищають від снігу 25 спецмашин
Сьогодні, 16:03
У Луцьку судитимуть лікаря, який вимагав гроші у пацієнтів
Сьогодні, 15:42
Прифронтовий театр із Запоріжжя їде до Луцька
Сьогодні, 15:30