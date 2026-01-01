Волиняни вибороли два золото на чемпіонаті України з біатлону

Волиняни Кирило Кульчицький у спринтерській гонці та Аліна Хміль в короткій індивідуальній гонці на чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок здобули "золоті" нагороди.

Про це розповів голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець, пише Суспільне.

Кирило Кульчицький

У стартовій гонці чемпіонату України з біатлону серед юніорів та юніорок 31 січня Кирило Кульчицький, вихованець відділення біатлону "Дитячої юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради", студент другого курсу Факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Волинського національного університету імені Лесі Українки, здобув золото у спринтерській гонці юніорів.

"У заключній спринтерській гонці Юніорського чемпіонату Європи Кирил зазнав падіння та пошкодив спину. Наш біатлоніст, попри забої, підійнявся і не зважаючи на збитий приціл, відпрацював на останньому вогневому рубежі, борючись за результат на фініші", зазначив Василь Покотилець.

Кирило Кульчицький цією перемогою виконав норматив на звання майстра спорту України.

Аліна Хміль

Аліна Хміль у другий змагальний день 1 лютого стала чемпіонкою України в короткій індивідуальній гонці.

Студентка першого курсу Факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Волинського національнго університету імені Лесі Українки Аліна Хміль виборола золоту нагороду в короткій індивідуальній гонці юніорок та додала в залік команди другу перемогу поточного чемпіонату.

Як і Кирило Кульчицький, Аліна цією перемогою виконала норматив на звання майстра спорту України, зазначив Василь Покотилець.

Змагання відбувалися у Львівській області.


