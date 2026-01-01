Познайомився з дитиною в соцмережі: на Волині житель Київщини вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки

На Волині жителя Київщини підозрюють у розбещенні неповнолітньої.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 44-річному жителю Київської області повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки, яка проживає на Волині.Вдаючи із себе 16-річного підлітка, він познайомився із дитиною в соцмережі, увійшов до неї в у довіру та запропонував поспілкуватися зі своїм «дядьком».Згодом, уже через акаунт «дядька» продовжував вести з нею переписку сексуального характеру.Чоловіка затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.У ході санкціонованих судом обшуків за місцем його проживання та в автомобілі, яким він користувався, правоохоронці вилучили мобільний телефон, у якому виявлено докази протиправної діяльності, зокрема листування з іншими малолітніми особами.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.