Познайомився з дитиною в соцмережі: на Волині житель Київщини вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки
Сьогодні, 12:40
На Волині жителя Київщини підозрюють у розбещенні неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 44-річному жителю Київської області повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки, яка проживає на Волині.
Вдаючи із себе 16-річного підлітка, він познайомився із дитиною в соцмережі, увійшов до неї в у довіру та запропонував поспілкуватися зі своїм «дядьком».
Згодом, уже через акаунт «дядька» продовжував вести з нею переписку сексуального характеру.
Чоловіка затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.
У ході санкціонованих судом обшуків за місцем його проживання та в автомобілі, яким він користувався, правоохоронці вилучили мобільний телефон, у якому виявлено докази протиправної діяльності, зокрема листування з іншими малолітніми особами.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.
