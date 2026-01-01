Передчасно обірвалося життя воїна з Волині Сергія Кальчука
Сьогодні, 20:35
Стало відомо про смерть військовослужбовця військової частини А5141, солдата Кальчука Сергія Анатолійовича.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.
"Сергій народився 25 червня 1978 року. Отримав вищу освіту та присвятив частину професійного життя праці у лісовій галузі. Був людиною щирої душі, відповідальним фахівцем та люблячим сином і батьком. 11 березня 2025 року він був призваний до лав Збройних Сил України Луцьким РТЦК та СП. Служив стрільцем у відділенні охорони. На жаль, 1 лютого 2026 року життя воїна передчасно обірвалося", - йдеться у повідомленні.
У покійного воїна лишилися батьки — Анатолій Федорович та Катерина Федорівна; брат — Олександр Анатолійович; доньки Анна та Соломія, син Олег.
Порядок прощання:
Вівторок, 03 лютого 2026 року:
• 16:30 год. — зустріч траурного кортежу у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької.
• Далі кортеж попрямує до дому батьків у с. Журавичі, вул. Миру, 19.
Середа, 04 лютого 2026 року:
• 10:00 год. — початок чину поховання від рідної домівки у с. Журавичі.
• Заупокійне богослужіння: Свято-Миколаївський храм с. Журавичі.
• Поховання: кладовище села Журавичі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.
"Сергій народився 25 червня 1978 року. Отримав вищу освіту та присвятив частину професійного життя праці у лісовій галузі. Був людиною щирої душі, відповідальним фахівцем та люблячим сином і батьком. 11 березня 2025 року він був призваний до лав Збройних Сил України Луцьким РТЦК та СП. Служив стрільцем у відділенні охорони. На жаль, 1 лютого 2026 року життя воїна передчасно обірвалося", - йдеться у повідомленні.
У покійного воїна лишилися батьки — Анатолій Федорович та Катерина Федорівна; брат — Олександр Анатолійович; доньки Анна та Соломія, син Олег.
Порядок прощання:
Вівторок, 03 лютого 2026 року:
• 16:30 год. — зустріч траурного кортежу у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької.
• Далі кортеж попрямує до дому батьків у с. Журавичі, вул. Миру, 19.
Середа, 04 лютого 2026 року:
• 10:00 год. — початок чину поховання від рідної домівки у с. Журавичі.
• Заупокійне богослужіння: Свято-Миколаївський храм с. Журавичі.
• Поховання: кладовище села Журавичі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 лютого
Сьогодні, 21:16
Передчасно обірвалося життя воїна з Волині Сергія Кальчука
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Мінкультури передало ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври
Сьогодні, 19:01
На Чернігівщині поліг воїн з Волині Юрій Зінчук
Сьогодні, 18:15