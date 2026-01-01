Мобілізовані волиняни можуть взяти іпотеку під 3% річних

Програма «єОселя» стала доступнішою для військових. Мобілізовані військові можуть тепер брати іпотеку на купівлю житла під 3% річних за держпрограмою "єОселя", так само як і ті, хто служить у ЗСУ за контрактом.Про це говорили під час зустрічі з представниками банків під головуванням заступника голови обласної державної адміністраціїУчасть у нараді також взяла директорка обласного департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політикита заступниця начальника Управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА. А також бійці 100-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ та 20-ої бригади оперативного призначення «Любарт».Так, з 11 січня житло за державною програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних на тих самих умовах, що й військовослужбовці за контрактом.За словами заступника голови Волинської ОВА Тараса Шкітера, з початку 2026 року в регіоні у різних банках було взято 11 кредитів лише контрактниками. Жоден мобілізований військовий не взяв участь у цій програмі. Водночас військовослужбовець із Рівненщинистав одним із перших учасників оновленої державної програми «єОселя».Отож, головна мета зустрічі – поінформуватинаселення про нову державну програму іпотечного кредитування «єОселя» для мобілізованих військових. Принагідно, кожен із присутніх висловився про важливість для бійців придбати власну домівку.Як зазначила директорка з розвитку іпотечного кредитування Sense Bank, станом на сьогодні банки можуть кредитувати будь-яке житло. Проте, позичальник та члени його родини не можуть володіти нормативною площею, яка перевищує 52,5 кв, а також протягом року здійснювати відчуження об'єктів житлової нерухомості.Велику увагу приділяли питанню встановленню лімітів на граничний розмір житла. Зокрема, з 9 лютого 2026 року за програмою «єОселя» встановлюються ліміти на граничний розмір житла та можливі перевищення цих лімітів.- ліміт площі на 1-2 людей – 52,5 м2 для квартир і 62,5 м2 для будинків + 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї;- граничний розмір житла, що можна придбати за програмою, – 115,5 м2 для квартир і 125,5 м2 для будинків, незалежно від кількості членів сім’ї;- ціна житла, квадратного метру житла і площа житла не можуть перевищувати норми більше, ніж на 10%, а якщо житло старше за три роки, перевищення нормативної площі не допускається.Насамкінець заступник голови ОДА Тарас Шкітер закликав волинян скористатися оновленою державною програмою «єОселя» щоб отримати доступне житло на вигідних умовах.