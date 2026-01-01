Мобілізовані волиняни можуть взяти іпотеку під 3% річних
Сьогодні, 01:15
Програма «єОселя» стала доступнішою для військових. Мобілізовані військові можуть тепер брати іпотеку на купівлю житла під 3% річних за держпрограмою "єОселя", так само як і ті, хто служить у ЗСУ за контрактом.
Про це говорили під час зустрічі з представниками банків під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Тараса Шкітера.
Участь у нараді також взяла директорка обласного департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Вероніка Бальбуза та заступниця начальника Управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА Наталія Семенюк. А також бійці 100-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ та 20-ої бригади оперативного призначення «Любарт».
Так, з 11 січня житло за державною програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних на тих самих умовах, що й військовослужбовці за контрактом.
За словами заступника голови Волинської ОВА Тараса Шкітера, з початку 2026 року в регіоні у різних банках було взято 11 кредитів лише контрактниками. Жоден мобілізований військовий не взяв участь у цій програмі. Водночас військовослужбовець із Рівненщини Петро Сидоришин став одним із перших учасників оновленої державної програми «єОселя».
Отож, головна мета зустрічі – поінформуватинаселення про нову державну програму іпотечного кредитування «єОселя» для мобілізованих військових. Принагідно, кожен із присутніх висловився про важливість для бійців придбати власну домівку.
Як зазначила директорка з розвитку іпотечного кредитування Sense Bank Орися Юзвишин, станом на сьогодні банки можуть кредитувати будь-яке житло. Проте, позичальник та члени його родини не можуть володіти нормативною площею, яка перевищує 52,5 кв, а також протягом року здійснювати відчуження об'єктів житлової нерухомості.
Велику увагу приділяли питанню встановленню лімітів на граничний розмір житла. Зокрема, з 9 лютого 2026 року за програмою «єОселя» встановлюються ліміти на граничний розмір житла та можливі перевищення цих лімітів.
Йдеться про наступні ліміти:
- ліміт площі на 1-2 людей – 52,5 м2 для квартир і 62,5 м2 для будинків + 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї;
- граничний розмір житла, що можна придбати за програмою, – 115,5 м2 для квартир і 125,5 м2 для будинків, незалежно від кількості членів сім’ї;
- ціна житла, квадратного метру житла і площа житла не можуть перевищувати норми більше, ніж на 10%, а якщо житло старше за три роки, перевищення нормативної площі не допускається.
Насамкінець заступник голови ОДА Тарас Шкітер закликав волинян скористатися оновленою державною програмою «єОселя» щоб отримати доступне житло на вигідних умовах.
