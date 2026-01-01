Вночі на Рівненщині збили російські ворожі цілі





Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.



"Чергова тривожна ніч для Рівненщини.



Завдяки професійній роботі ППО маємо збиття повітряних цілей ворога.



На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.



Нагадаємо, що вночі з 16 на 17 лютого армія Росії влаштувала чергову комбіновану атаку. Била дронами і ракетами. Переважно цілила по західних областях.





