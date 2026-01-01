Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки

На Волині поліцейські допомогли водійці повернутися з слизького горба. Дорожня пригода, спричинена складними погодними умовами, сталася з жителькою Мар’янівської територіальної громади Луцького району.

Про це пише Волинь-нова.

Цими днями дорога між селами Бужани та Широке була настільки слизькою, що виїхати на один із горбків склалося для водіїв неможливим завданням.

В таку пастку потрапила й одна з місцевих мешканок, яка вирішила звернутися за допомогою до працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

Поліцейські допомогли жінці, як вона просила, розвернути автомобіль, щоб повернутися додому, й зателефонували працівникам служби автомобільних доріг, аби ті звернули увагу на неприступну ділянку сільської дороги.

