Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки
Сьогодні, 09:34
На Волині поліцейські допомогли водійці повернутися з слизького горба. Дорожня пригода, спричинена складними погодними умовами, сталася з жителькою Мар’янівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише Волинь-нова.
Цими днями дорога між селами Бужани та Широке була настільки слизькою, що виїхати на один із горбків склалося для водіїв неможливим завданням.
В таку пастку потрапила й одна з місцевих мешканок, яка вирішила звернутися за допомогою до працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
Поліцейські допомогли жінці, як вона просила, розвернути автомобіль, щоб повернутися додому, й зателефонували працівникам служби автомобільних доріг, аби ті звернули увагу на неприступну ділянку сільської дороги.
