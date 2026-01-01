Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки

складними погодними умовами, сталася з жителькою Мар’янівської територіальної громади Луцького району.



Про це пише



Цими днями дорога між селами Бужани та Широке була настільки слизькою, що виїхати на один із горбків склалося для водіїв неможливим завданням.



В таку пастку потрапила й одна з місцевих мешканок, яка вирішила звернутися за допомогою до працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.



Поліцейські допомогли жінці, як вона просила, розвернути автомобіль, щоб повернутися додому, й зателефонували працівникам служби автомобільних доріг, аби ті звернули увагу на неприступну ділянку сільської дороги.



