На Волині розшукали 17-річного переселенця з Луганщини, який зник напередодні

Поліцейські розшукализ дому.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про зникнення неповнолітнього надійшло до поліції Нововолинська від опікунки 15 лютого.Жінка заявила, що той вийшов на вулицю і вже не повернувся, телефон лишив.Співробітники поліції від учора спрямували всі сили й засоби на розшук юнака. Вжиті заходи дали свій результат: хлопця знайшли і повернуть близьким, жертвою протиправних дій він не став.Юнак з братом є внутрішньо переміщеними особами, з Луганщини, батьків не мають. З ними та опікункою проведуть профілактичну бесіду. Жодні життєві тимчасові труднощі не повинні впливати на наших дітей, - впевнені у поліції. Тож правоохоронці максимально приділять увагу цьому випадку.