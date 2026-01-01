На Волині розшукали 17-річного переселенця з Луганщини, який зник напередодні
Сьогодні, 09:19
Поліцейські розшукали 17-річного хлопця, який два дні тому зник з дому.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про зникнення неповнолітнього надійшло до поліції Нововолинська від опікунки 15 лютого.
Жінка заявила, що той вийшов на вулицю і вже не повернувся, телефон лишив.
Співробітники поліції від учора спрямували всі сили й засоби на розшук юнака. Вжиті заходи дали свій результат: хлопця знайшли і повернуть близьким, жертвою протиправних дій він не став.
Юнак з братом є внутрішньо переміщеними особами, з Луганщини, батьків не мають. З ними та опікункою проведуть профілактичну бесіду. Жодні життєві тимчасові труднощі не повинні впливати на наших дітей, - впевнені у поліції. Тож правоохоронці максимально приділять увагу цьому випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про зникнення неповнолітнього надійшло до поліції Нововолинська від опікунки 15 лютого.
Жінка заявила, що той вийшов на вулицю і вже не повернувся, телефон лишив.
Співробітники поліції від учора спрямували всі сили й засоби на розшук юнака. Вжиті заходи дали свій результат: хлопця знайшли і повернуть близьким, жертвою протиправних дій він не став.
Юнак з братом є внутрішньо переміщеними особами, з Луганщини, батьків не мають. З ними та опікункою проведуть профілактичну бесіду. Жодні життєві тимчасові труднощі не повинні впливати на наших дітей, - впевнені у поліції. Тож правоохоронці максимально приділять увагу цьому випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги
Сьогодні, 09:50
Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки
Сьогодні, 09:34
На Волині розшукали 17-річного переселенця з Луганщини, який зник напередодні
Сьогодні, 09:19
Нічна атака росії: в Одесі поцілили обʼєкт інфраструктури, у Дніпрі - в адмінбудівлю
Сьогодні, 09:00
У бою на Дніпропетровщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 08:56