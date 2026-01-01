У бою на Дніпропетровщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 08:56
З невимовним жалем і смутком у Камені-Каширському на Волині повідомили трагічну звістку про загибель Героя-краянина Миколи Баліковського.
Про це Камінь-Каширська міськрада поінформувала у фейсбуці.
Завчасно обірвалося життя мужнього оборонця, жителя села Хотешів – Баліковського Миколи Васильовича, 1979 року народження. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 лютого 2026 року в Дніпропетровській області.
«Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю нашого оборонця. Страшна і болюча втрата кожному із нас, бо за всіх українців відчайдушно боровся солдат. Вічна Слава, пам'ять і честь військовослужбовцю. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині. У час страшного болю і смутку нехай Господня опіка допоможе прийняти втрату рідної людини», - зазначили у міськраді.
Деталі прибуття скорботного кортежу із Захисником будуть інформувати додатково.
