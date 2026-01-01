На Волині водієві готові платити більше, ніж спецпризначенцю
Сьогодні, 08:47
Станом на 16 лютого на обліку у Волинському обласному центрі зайнятості перебуває 2461 безробітний. Вільних вакансій — 1485.
Про це розповіла заступниця начальника відділу рекрутингу та надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості Ганна Архипчук, інформує Суспільне.
З її слів, у переліку найбільш оплачуваних пропозицій роботи налічується 12 вакансій, за які роботодавці готові платити від 35000 до 60000 гривень в місяць:
• водій автотранспортних засобів — 60000 грн;
• поліцейський батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП — 55000 грн;
• електрогазозварник — 40000 грн;
• головний бухгалтер —40000 грн;
• комплектувальник проводів — 36958 грн;
• менеджер управитель — 35000 грн;
• машиніст гофрувального агрегата — 35000;
• машиніст висікально-пакувального агрегата — 35000 грн.
Заступниця начальника відділу рекрутингу зазначила: мешканцям Волині роботодавці пропонують роботу й з наданням житла. Станом на початок лютого в обласному центрі зайнятості налічується 22 такі вакансії.
У переліку: ткач, кухарі, офіціанти, бармени, агроном, психолог, слюсар, снувальник, штукатур додала Ганна Архипчук.
