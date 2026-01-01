Майже рік невідомості: підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Валентина Скипальського
Сьогодні, 08:25
І знову чорна звістка з фронту... У боях за волю і незалежність нашої держави загинув військовослужбовець із Волині.
Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
Війна забрала життя жителя села Піща Скипальського Валентина Вікторовича, 28.07.1992 року народження.
Валентин був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року. Боронив від ворога нашу державу в складі 14 та 47 окремих механізованих бригад.
"З 24 лютого 2025 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня Валентин Скипальський прийняв свій останній бій біля населеного пункту Нікольський Курської області РФ. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі.
У загиблого воїна залишилися дружина, син, донька і мама.
Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
Війна забрала життя жителя села Піща Скипальського Валентина Вікторовича, 28.07.1992 року народження.
Валентин був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року. Боронив від ворога нашу державу в складі 14 та 47 окремих механізованих бригад.
"З 24 лютого 2025 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня Валентин Скипальський прийняв свій останній бій біля населеного пункту Нікольський Курської області РФ. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі.
У загиблого воїна залишилися дружина, син, донька і мама.
Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже рік невідомості: підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Валентина Скипальського
Сьогодні, 08:25
Лучани почали частіше хворіти на ГРВІ
Сьогодні, 07:32
Діяли радикально: у Луцьку медики «швидкої» врятували чоловіка
Сьогодні, 05:28
Як у Луцьку розчищають дороги від снігу в Луцькому районі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
17 лютого на Волині: гортаюючи календар
Сьогодні, 00:00