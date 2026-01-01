Майже рік невідомості: підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Валентина Скипальського

І знову чорна звістка з фронту... У боях за волю і незалежність нашої держави загинув військовослужбовець із Волині.Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.Війна забрала життя жителя села Піща, 28.07.1992 року народження.Валентин був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року. Боронив від ворога нашу державу в складі 14 та 47 окремих механізованих бригад."З 24 лютого 2025 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня Валентин Скипальський прийняв свій останній бій біля населеного пункту Нікольський Курської області РФ. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі.У загиблого воїна залишилися дружина, син, донька і мама.Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.