Лучани почали частіше хворіти на ГРВІ





Про це Наталія Кеда.



"В січні до нас звернулися 2433 дитини. За два тижні лютого ми маємо 2333 звернення. З них у 34 дітей був підтверджений грип, їх було госпіталізовано на лікування в стаціонарні відділення міста Луцька", — сказала заступниця меддиректора.



Зі слів педіатрині Валентини Косякової, за день вона приймає 20 дітей. Після огляду в середньому призначає 5 тестів на визначення грипу.



"Грип А небезпечний ускладненнями, — говорить лікарка. — Може приєднатися і бактеріальна флора, тобто, пневмонії, отити. Грип А і грип Б можна відрізнити тільки по швидкому тесту. Симптоми в них схожі — це дуже висока температура тіла, ломота в тілі, діти скаржаться на слабкість, зниження апетиту, може приєднатися сухий кашель і нежить".



Для профілактики грипу А педіатриня радить вакцинуватись щоосені. Для людей, які перебували у тісному контакті із хворими, призначають противірусні препарати.



Один із тих, хто прийшов на прийом — 10-річний Арсен. Школяр хворіє третю добу, скаржиться на підвищену температуру, нежить, загальну слабкість та ранкову нудоту.



"Можливо, грип А, тому що від всіх чую, що от ходить саме грип А. В садочок моя молодша донька не ходить через це, — каже мама Арсена Олена Нестерук. — Сьогодні по чату бачу, що майже половина діток хворі".



Що кажуть епідеміологи і як вберегтися від грипу та ГРВІ

Як розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, на Волині за минулий тиждень зафіксували 7714 хворих, понад 60 % недужих — діти. Торік в області переважав грип типу В.



Щоб вберегтися від распіраторних хвороб епідеміологи радять:



уникайте місць великого скупчення людей;

регулярно мийте руки з милом не менше 40 секунд або використовуйте антисептик;

чхайте і кашляйте у згин ліктя або одноразову серветку;

не контактуйте близько з особами, які мають прояви грипозної інфекції;

регулярно провітрюйте приміщення;

не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота.

