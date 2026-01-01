Нічна атака росії: в Одесі поцілили обʼєкт інфраструктури, у Дніпрі - в адмінбудівлю





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцеві адміністрації, пише



Одеська область



Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі.



В одному з районів міста пошкоджень зазнав 25-поверховий житловий будинок. На 22-му поверсі пошкоджено квартиру та балкон сходової клітки. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 20 жителям, минулося без постраждалих.



В іншому районі Одеси горіли будівля СТО, склад автомобільних шин, два продовольчі магазини.



Відомо про двох постраждалих унаслідок атаки по гаражному кооперативу, їм надають усю необхідну допомогу.



Дніпропетровська область



В одному з районів міста Дніпро зайнялася пожежа, пошкоджені адмінбудівля та авто.



У Дніпрі також понівечене приватне підприємство. Загалом під ударом були п’ять районів Дніпропетровської області.



На Нікопольщині побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто. У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам’янського району — житло. У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.



Минулося без постраждалих.

