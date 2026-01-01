Нічна атака росії: в Одесі поцілили обʼєкт інфраструктури, у Дніпрі - в адмінбудівлю
Сьогодні, 09:00
Війська рф запустили ракети та ударні безпілотники по Україні в ніч проти 17 лютого. У низці регіонів є пошкодження та постраждалі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцеві адміністрації, пише Громадське.
Одеська область
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі.
В одному з районів міста пошкоджень зазнав 25-поверховий житловий будинок. На 22-му поверсі пошкоджено квартиру та балкон сходової клітки. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 20 жителям, минулося без постраждалих.
В іншому районі Одеси горіли будівля СТО, склад автомобільних шин, два продовольчі магазини.
Відомо про двох постраждалих унаслідок атаки по гаражному кооперативу, їм надають усю необхідну допомогу.
Дніпропетровська область
В одному з районів міста Дніпро зайнялася пожежа, пошкоджені адмінбудівля та авто.
У Дніпрі також понівечене приватне підприємство. Загалом під ударом були п’ять районів Дніпропетровської області.
На Нікопольщині побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто. У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам’янського району — житло. У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.
Минулося без постраждалих.
