Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги

лову риби на мормишку з криги тріумфувала збірна Волинської області.



Про це у фейсбуці повідомляє управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.



Чемпіонат України з лову риби на мормишку з криги відбувся на річці Серет у Тернопільській області.



За результатами напруженої боротьби Flagman-Volyn (Волинська область) здобула перемогу з результатом – 11,482 кг.







За особистими результатами вдруге у цьому році чемпіоном України став Віталій Яцина – президент Федерації риболовного спорту Волинської області, з особистим результатом 4,826 кг.





