Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги

Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги
На чемпіонаті України з лову риби на мормишку з криги тріумфувала збірна Волинської області.

Про це у фейсбуці повідомляє управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.

Чемпіонат України з лову риби на мормишку з криги відбувся на річці Серет у Тернопільській області.

За результатами напруженої боротьби Flagman-Volyn (Волинська область) здобула перемогу з результатом – 11,482 кг.

Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги


За особистими результатами вдруге у цьому році чемпіоном України став Віталій Яцина – президент Федерації риболовного спорту Волинської області, з особистим результатом 4,826 кг.

Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ зловила зрадника, який наводив бомби на Слов’янськ
Сьогодні, 10:13
Вночі на Рівненщині збили російські ворожі цілі
Сьогодні, 10:00
Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги
Сьогодні, 09:50
Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки
Сьогодні, 09:34
На Волині розшукали 17-річного переселенця з Луганщини, який зник напередодні
Сьогодні, 09:19
Медіа
відео
1/8