Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги
Сьогодні, 09:50
На чемпіонаті України з лову риби на мормишку з криги тріумфувала збірна Волинської області.
Про це у фейсбуці повідомляє управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.
Чемпіонат України з лову риби на мормишку з криги відбувся на річці Серет у Тернопільській області.
За результатами напруженої боротьби Flagman-Volyn (Волинська область) здобула перемогу з результатом – 11,482 кг.
За особистими результатами вдруге у цьому році чемпіоном України став Віталій Яцина – президент Федерації риболовного спорту Волинської області, з особистим результатом 4,826 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.
Чемпіонат України з лову риби на мормишку з криги відбувся на річці Серет у Тернопільській області.
За результатами напруженої боротьби Flagman-Volyn (Волинська область) здобула перемогу з результатом – 11,482 кг.
За особистими результатами вдруге у цьому році чемпіоном України став Віталій Яцина – президент Федерації риболовного спорту Волинської області, з особистим результатом 4,826 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ зловила зрадника, який наводив бомби на Слов’янськ
Сьогодні, 10:13
Вночі на Рівненщині збили російські ворожі цілі
Сьогодні, 10:00
Волиняни перемогли на чемпіонаті України з риболовлі з криги
Сьогодні, 09:50
Поліцейські на Волині визволили водійку із «слизької» пастки
Сьогодні, 09:34