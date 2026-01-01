До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця
Сьогодні, 13:54
Волинські ДСНСники попереджають водіїв, які будуть рухатися дорогами Волинської області про несприятлві погодні явища.
Про це йдеться на сторінці Говловного управління ДСНС України у Волинській області.
"До уваги волинян: сьогодні, 15 лютого вдень на території області, також у західних та північних областях держави значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у дописі.
Надзвичайники закликали волинян бути обержними та зважати на складні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Говловного управління ДСНС України у Волинській області.
"До уваги волинян: сьогодні, 15 лютого вдень на території області, також у західних та північних областях держави значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у дописі.
Надзвичайники закликали волинян бути обержними та зважати на складні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця
Сьогодні, 13:54
Скільки пар на Волині побралися на День закоханих
Сьогодні, 13:15
На дорогах Волині через снігопад працювала спецтехніка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів
Сьогодні, 11:09