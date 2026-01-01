До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця





Про це йдеться на сторінці Говловного управління ДСНС України у Волинській області.



"До уваги волинян: сьогодні, 15 лютого вдень на території області, також у західних та північних областях держави значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у дописі.



Надзвичайники закликали волинян бути обержними та зважати на складні погодні умови.

Волинські ДСНСники попереджають водіїв, які будуть рухатися дорогами Волинської області про несприятлві погодні явища.

