До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця

Волинські ДСНСники попереджають водіїв, які будуть рухатися дорогами Волинської області про несприятлві погодні явища.

Про це йдеться на сторінці Говловного управління ДСНС України у Волинській області.

"До уваги волинян: сьогодні, 15 лютого вдень на території області, також у західних та північних областях держави значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у дописі.

Надзвичайники закликали волинян бути обержними та зважати на складні погодні умови.

