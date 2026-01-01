На війні ліквідували футболіста-зрадника, який був вихованцем «Волині»
Сьогодні, 15:10
Ексфутболіст збірної України U-21 та луцької «Волині» Сергій Петров закінчив своє життя в канаві на Покровському напрямку після того, як добровільно приєднався до російської армії влітку 2025 року.
Він вступив до штурмової бригади і був ліквідований Збройними силами України, - пише Obozrevatel.
Петров народився 21 травня 1997 року в Євпаторії, Крим. Футболом почав займатися у Володимирі-Волинському в академії "БРВ-ВІК", а потім продовжив навчання в луцькій "Волині". Він виступав за юнацьку та молодіжну команди клубу, після чого дебютував в основному складі в Прем'єр-лізі.
У професійній кар'єрі Петров грав за "Волинь", "Зірку" (Кропивницький), "Львів", "Рух", "Металіст 1925" і "Агробізнес". Зіграв один матч за збірну України U-21.
Після 2022 року Петров повернувся на окупований Крим, де грав за місцеві команди "Алустон" і "ТавріяЕнерго". Також виступав в Узбекистані за "Машал" і "Коканд-1912".
Усі, хто хоче захоче висловити свої думки його родині, можуть це зробити за номером телефону +7978 008 39 29 його мамі (Петрова Оксана Віталіївна).
Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії ліквідовано Станіслава Орлова, відомого під позивним "Іспанець", який створив і очолював добровольчу бригаду "Еспаньола". Орлов був терористом і одним з організаторів збройного формування, зібраного з футбольних ультрас і ультраправих радикалів.
