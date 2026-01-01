Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого

На Волин карета «швидкої» не змогла дістатися до чоловіка, який потребував допомоги, через снігові замети.На допомогу прийшли рятувальники. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.15 лютого о 10:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Хорів Локачинської громади Володимирського району через ускладнені погодні умови потрібно допомогти медикам - їх автомобіль швидкої не зможе подолати замети на сільських дорогах і вчасно дістатися до хворого.На місце події було направлено рятувальників із селища Локачі. Пожежним автомобілем вони разом з медиками дістались до будинку хворого чоловіка, транспортували його до карети швидкої допомоги і госпіталізували до медичного закладу.