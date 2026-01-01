Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого
Сьогодні, 14:37
На Волин карета «швидкої» не змогла дістатися до чоловіка, який потребував допомоги, через снігові замети.
На допомогу прийшли рятувальники. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
15 лютого о 10:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Хорів Локачинської громади Володимирського району через ускладнені погодні умови потрібно допомогти медикам - їх автомобіль швидкої не зможе подолати замети на сільських дорогах і вчасно дістатися до хворого.
На місце події було направлено рятувальників із селища Локачі. Пожежним автомобілем вони разом з медиками дістались до будинку хворого чоловіка, транспортували його до карети швидкої допомоги і госпіталізували до медичного закладу.
