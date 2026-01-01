Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого

Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого
На Волин карета «швидкої» не змогла дістатися до чоловіка, який потребував допомоги, через снігові замети.

На допомогу прийшли рятувальники. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

15 лютого о 10:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Хорів Локачинської громади Володимирського району через ускладнені погодні умови потрібно допомогти медикам - їх автомобіль швидкої не зможе подолати замети на сільських дорогах і вчасно дістатися до хворого.
Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого

На місце події було направлено рятувальників із селища Локачі. Пожежним автомобілем вони разом з медиками дістались до будинку хворого чоловіка, транспортували його до карети швидкої допомоги і госпіталізували до медичного закладу.
Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого
Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медицина, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники вирізали водія з авто після ДТП
Сьогодні, 15:25
На війні ліквідували футболіста-зрадника, який був вихованцем «Волині»
Сьогодні, 15:10
Через снігові замети на Волині «швидка» не дісталася до хворого
Сьогодні, 14:37
До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця
Сьогодні, 13:54
Скільки пар на Волині побралися на День закоханих
Сьогодні, 13:15
Медіа
відео
1/8