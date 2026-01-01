На Волині рятувальники вирізали водія з авто після ДТП





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Вранці 15 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині під час дорожньо-транспортної пригоди поблизу селища Голоби Ковельського району — в автівці деформованими конструкціями затиснуло пасажира.



Рятувальники з селища Голоби за допомогою гідравлічного інструменту деблокували людину і передали медикам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі рятувальники надали допомогу людині, що травмувалась внаслідок ДТП.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Вранці 15 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині під час дорожньо-транспортної пригоди поблизу селища Голоби Ковельського району — в автівці деформованими конструкціями затиснуло пасажира.Рятувальники з селища Голоби за допомогою гідравлічного інструменту деблокували людину і передали медикам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію