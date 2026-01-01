Відійшла у Вічність викладачка волинського університету Марина Радченко

Марина Радченко.



Про це повідомляють у профспілці ВНУ.



Кандидат педагогічних наук, доцент, яка чималий період свого життя присвятила навчанню та вихованню студентів педагогічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки, активна профспілкова діячка, Радченко Марина Аркадіївна відійшла у засвіти 13 лютого 2026 року.



«Життя непередбачуване... Марина Аркадіївна до останнього подиху вела активний спосіб життя, завжди відгукувалась на прохання про допомогу, брала участь в житті будинку, у якому жила», – йдеться у повідомленні.

