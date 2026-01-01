На Волині матері школярів-прогульщиків призначили штраф
Сьогодні, 17:39
На Волині притягнули до адміністративної відповідальності матір двох неповнолітніх хлопців, які без поважних причин не відвідували школу.
Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду Волинської області, жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством батьківських обов’язків щодо забезпечення належних умов для виховання та навчання дітей, - пише ВСН.
Згідно з матеріалами справи, двоє її синів у період із 29 вересня по 12 грудня 2025 року без поважних причин пропускали заняття у Ратнівському ліцеї №1 імені Героя України Едуарда Камардіна.
Дії матері кваліфікували за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей.
Суд визнав жінку винною та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду Волинської області, жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством батьківських обов’язків щодо забезпечення належних умов для виховання та навчання дітей, - пише ВСН.
Згідно з матеріалами справи, двоє її синів у період із 29 вересня по 12 грудня 2025 року без поважних причин пропускали заняття у Ратнівському ліцеї №1 імені Героя України Едуарда Камардіна.
Дії матері кваліфікували за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей.
Суд визнав жінку винною та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як сповільнитися серед десятків дедлайнів
Сьогодні, 18:10
На Волині матері школярів-прогульщиків призначили штраф
Сьогодні, 17:39
Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО
Сьогодні, 16:56
ЗСУ уразили нафтовий термінал в росії
Сьогодні, 15:51