На Волині матері школярів-прогульщиків призначили штраф





Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду Волинської області, жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством батьківських обов’язків щодо забезпечення належних умов для виховання та навчання дітей, - пише



Згідно з матеріалами справи, двоє її синів у період із 29 вересня по 12 грудня 2025 року без поважних причин пропускали заняття у Ратнівському ліцеї №1 імені Героя України Едуарда Камардіна.



Дії матері кваліфікували за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей.



Суд визнав жінку винною та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

