Як сповільнитися серед десятків дедлайнів

Люди розучилися відпочивати?

Сьогодні помітна тенденція, коли навіть відпочинок ми намагаємося зробити корисним і не гаяти час навіть у вихідний день. Дедалі частіше при перегляді фільмів ми відчайдушно шукаємо приховані сенси, на прогулянках слухаємо подкасти, а в книжковій крамниці обираємо щось для професійного розвитку, а не те, що справді хочемо читати. Усе це призводить до того, що ми відчуваємо певну провину за бездіяльність. Однак насправді наш мозок не може безперервно споживати інформацію, йому потрібен час на перезавантаження. Техніки для сповільнення слугують основою для якісного проживання моменту, тож пропонуємо ознайомитися з дієвими порадами, які зменшать рівень стресу й допоможуть відпочивати без нав’язливої тривожності.



Паперова терапія

До однієї з найефективніших практик для зниження тривожності відносять взаємодію з папером. Через те що ми звикли тримати в голові десятки термінових задач, то вже й не помічаємо того фонового шуму, з яким постійно живемо. А він насправді забирає чимало наших ресурсів. Паперовий блокнот не надсилає сповіщень і не вимагає від нас ще більшої продуктивності, тож використайте це як шанс перезавантажитися.



Сторінки без правил. Спробуйте практику вільного письма, тут немає жодних обмежень. Можна писати все, що заманеться, не хвилюючись про структуру речень чи почерк. Такий підхід часто допомагає вивільнити негатив і викласти на папері думки, які заважають сфокусуватися на інших подіях чи справах.



«Зроблено», а не «треба зробити». Ми схильні картати себе за те, що не встигли щось виконати. Спробуйте щовечора записувати 5-10 речей, які ви зробили за день. Навіть дрібниці на кшталт «смачно поснідав» чи «полив квіти» рахуються. Це повертає відчуття контролю над життям і показує, що продуктивність може бути різною, і не завжди це помітки «виконано» в робочому задачнику.



Джерело: gifty.in.ua

У світі сенсорних екранів нам бракує приємних текстур. Дотик до якісного, щільного паперу, шурхіт сторінок, запах друку — все це теж працює як заземлення. Обирайте канцелярію, яка приносить естетичне задоволення. Блокнот із привабливою обкладинкою, іронічним принтом чи, навпаки, у стриманому мінімалістичному стилі здатен бути не просто інструментом, а вашим особистим простором безпеки.



Цифровий детокс

Про цей спосіб ви вже точно чули, але ж правда: сповільнитися неможливо, якщо на ваш телефон щохвилини приходять сповіщення.



Правило першої години. Не перевіряйте месенджери та пошту в першу годину після пробудження. Присвятіть цей час собі: душу, зарядці, сніданку без смартфона під рукою. Повірте, це задає тон усьому дню.

Вечірній детокс. За годину до сну прибирайте гаджети. Синє світло екранів блокує вироблення мелатоніну й погіршує якість сну. Замініть перегляд соціальних мереж на читання паперової книги, малювання або планування наступного дня.

Якщо встановите чіткі межі використання гаджетів у вашому житті, гарантовано відчуєте полегшення і помітите, що жити значно приємніше, коли не відчуваєте потреби щогодини перевіряти сториз знайомих людей.



Перемикання між роботою та особистим життям

Нашому мозку потрібні сигнали, щоб перейти від режиму «робота» до режиму «дім», особливо якщо ви працюєте дистанційно. Створіть свої маленькі ритуали. Візьміть за звичку робити щось, що не займе багато часу, але слугуватиме певною межею. Це може бути зміна одягу одразу після завершення робочого дня, коротка прогулянка біля будинку або недовге розмальовування картини за номерами. Тривога відступає, коли ми сфокусовані на процесі, тож знайдіть свою маленьку справу, яка слугуватиме містком між вашим професійним і особистим життям.



Не бійтеся казати «ні»

Потрібно навчитися відмовлятися від зайвого. Від зустрічей, які не приносять радості; від проєктів, які виснажують, але не дають розвитку. Щоразу, кажучи «ні» чомусь другорядному, ви кажете «так» своєму спокою та ментальному здоров’ю.



І наостанок: робочі дедлайни будуть завжди, а ваше здоров’я і внутрішній ресурс — вичерпні, тож не забувайте про це. Бережіть їх і дозволяйте собі хоча б час від часу зупинитися.

