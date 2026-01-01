У Луцьку муніципали видали 120 приписів через слизькі сходи

В обласному центрі Волині інспектори департаменту муніципальної варти видали 120 приписів через слизькі підходи та сходи до комерційних об'єктів.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради."14 лютого інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста видано 120 приписів через порушення правил зимового утримання прилеглих територій.перевірки відповідальності бізнесу. І, на жаль, вона показує реальність: бізнес масово ігнорує безпеку людей", - йдеться у дописі на сторінці департаменту.сходи та підходи до комерційних об’єктів не очищені від снігу та льоду;підходи слизькі і небезпечні для відвідувачів;власники об’єктів часто відмовляються виконувати законні приписи.Муніципали нагадали:Власники, ФОПи та балансоутримувачі зобов’язані:очищати сходи, тротуари та підходи від снігу та ожеледиці;встановлювати протиковзні засоби (гумові накладки, дерев’яні трапи, інші матеріали).Кожен припис, який не виконується у встановлений термін, призведе до складання адміністративного протоколу та накладення штрафу від 850 до 1700 грн.Кожен незачищений підхід — це потенційна травма для мешканців міста.Кожен ігнорований припис — це свідома відмова відповідати за безпеку людей."Висновок: 120 приписів — це не статистика. Це сигнал системної байдужості бізнесу до громади та правил благоустрою. Дотримання правил — мінімальний обов’язок кожного бізнесу. Луцьк має залишатися безпечним навіть у зимовий період", - пишуть муніципали.