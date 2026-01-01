Якою буде погода у Луцьку та на Волині 16 лютого
Сьогодні, 20:00
В обласному центрі Волині та на території всієї області синоптики прогнозують 16 лютого хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 13-15⁰ морозу, вдень 6-8⁰ морозу
На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг,вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 13-18⁰ морозу, вдень 5-10⁰ морозу
