На війні загинув Герой з Волині Володимир Лавренюк

На війні загинув 53-річний військовослужбовець із села Мильськ, молодший сержантЖиття захисника обірвалося 11 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Миколаївка Синельниківського району, що на Дніпропетровщині. Причиною смерті став удар ворожого безпілотника під час виконання бойового завдання.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.Володимир Лавренюк служив старшим водієм у складі інженерної саперної роти 155-ї окремої механізованої бригади. До останнього моменту він залишався вірним присязі, забезпечуючи інженерний захист та маскування підрозділів на фронті.У зв’язку з непоправною втратою, у Рожищенській громаді з 15 по 17 лютого оголошено триденну жалобу. На адміністративних будівлях приспущені Державні прапори, а розважальні заходи обмежені.Про дату прибуття траурного кортежу та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.