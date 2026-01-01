«Вони існують»: Обама ошелешив заявою про прибульців та «Зону 51»

Барак Обама заявив, що іншопланетяни дійсно існують. За його словами, вони "реальні", але він ніколи їх не бачив.



Про це повідомляє Браяну Тайлеру Коену.



Коен запитав 44-го президента США про те, чи справді іншопланетяни існують. У відповідь Обама сказав, що "вони реальні".



При цьому Обама зазначив, що поширені байки про те, що іншопланетян нібито утримують на території авіабази в "Зоні 51", насправді не відповідають дійсності.



"Вони існують, але я їх не бачив, і їх не тримають у зоні 51. Там немає жодної підземної споруди, якщо тільки немає якоїсь грандіозної змови, яку вони приховали від президента Сполучених Штатів", - пожартував Обама.



Експрезидент США також зазначив, що першим питанням, на яке він хотів отримати відповідь, ставши президентом, була саме щодо іншопланетян.



Нагадаємо, що знаменита "Зона 51" розташована у штаті Невада, приблизно за 130 км від Лас-Вегаса. Це частина випробувального полігону ВПС США Нелліс, але навколо цієї бази створено атмосферу секретності.



Через це навколо авіабази виникло безліч легенд та теорій змови. Хтось каже, що це секретний полігон для випробування новітньої зброї, а хтось називає цю базу сховищем для прибульців та НЛО.



Цікаво, що тему прибульців у "Зоні 51" обігрують як у численних кінофільмах та книгах, так і в комп'ютерних іграх. Проте насправді там розташовані виключно військові об'єкти, а жодних "позаземних технологій" ніколи не спостерігалося.

