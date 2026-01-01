16 лютого на Волині: гортаючи календар

16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження радійник Андрій Зубенко (на фото) та заслужений журналіст України Олександр Нагорний.

День ангела 16 лютого – у Ганни, Романа, Симона, Семена, Адріана, Тимофія, Гаврила, Дмитра, Клавдія.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я й достатку, радості й добра.

16 лютого 2026 року в Україні відзначають державне свято — День єднання, встановлене для консолідації суспільства.

Також це початок Масниці (Сирної седмиці) та День військового журналіста України. Церква вшановує пам'ять мучеників Памфіла та інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Вони існують»: Обама ошелешив заявою про прибульців та «Зону 51»
15 лютого, 23:19
Які сорти томатів та перцю найкраще підходять для волинського клімату?
15 лютого, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Володимир Лавренюк
15 лютого, 21:15
Думки про смерть і самопорізи: волинські психіатри б'ють на сполох через небезпечні прояви у дітей
15 лютого, 20:38
Медіа
відео
1/8