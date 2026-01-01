16 лютого на Волині: гортаючи календар

Андрій Зубенко (на фото) та заслужений журналіст України Олександр Нагорний.



День ангела 16 лютого – у Ганни, Романа, Симона, Семена, Адріана, Тимофія, Гаврила, Дмитра, Клавдія.



Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я й достатку, радості й добра.



16 лютого 2026 року в Україні відзначають державне свято — День єднання, встановлене для консолідації суспільства.



Також це початок Масниці (Сирної седмиці) та День військового журналіста України. Церква вшановує пам'ять мучеників Памфіла та інших.

