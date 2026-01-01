Чи очікувати магнітні бурі 16 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 16 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували зафіксували два спалахи класу B, один спалах класу С класу, які суттєво не впливають на Землю, та один спалах М1.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
