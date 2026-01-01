Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,10 (+11 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,12 (+8 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (+3 коп.)

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Долар додав 11 коп. Євро зріс на 8 коп. Злотий додав у ціні 3 коп.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 43,10 (+11 коп.)Курс євро1 євро — 51,12 (+8 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,10 (+3 коп.)

