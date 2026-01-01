Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Долар додав 11 коп. Євро зріс на 8 коп. Злотий додав у ціні 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,10 (+11 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,12 (+8 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (+3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 16 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Вони існують»: Обама ошелешив заявою про прибульців та «Зону 51»
15 лютого, 23:19
Які сорти томатів та перцю найкраще підходять для волинського клімату?
15 лютого, 22:12
Медіа
відео
1/8