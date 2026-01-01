Які сорти томатів та перцю найкраще підходять для волинського клімату?





Про це журналістам Оксана Пузняк.



Головним критерієм для Волині є здатність рослини протистояти грибковим захворюванням, які «обожнюють» волинську вологу.



«Обирайте лише ті сорти, що мають високий імунітет до хвороб. Для нашого клімату ідеальними є гібриди Бобкат F1 та Полбiг F1 — вони не лише врожайні, а й стійкі до перепадів температур».



Серед томатів також добре зарекомендували себе Толстой F1 та Дебют F1, а з класичних українських сортів лідерами залишаються Ляна, Іришка та Хурма.



Що ж до солодкого перцю, то тут волинянам радять обирати м’ясисті та витривалі сорти, такі як Богдан, Каліфорнійське чудо, Атлант або гібриди Геркулес F1 та Ред Найт F1.



Для баклажанів, які є найбільш теплолюбними, вибір обмежений лише найбільш стійкими варіантами.



«Через ризик прохолодного літа ставку варто робити на ранні сорти, як-от Алмаз, Епік F1 чи Чорний красень. Вони встигають віддати врожай до настання осінніх холодів».



Правильно підібраний сорт — це вже половина успіху. З огляду на кліматичні «сюрпризи», поєднання стабільної української селекції та витривалих світових гібридів дозволить волинським городникам отримати стабільний результат за будь-якої погоди.



