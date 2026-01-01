Думки про смерть і самопорізи: волинські психіатри б'ють на сполох через небезпечні прояви у дітей





Про це розповів лікар-психіатр Волинської обласної психіатричної лікарні Олександр Красько у програмі «Face2Face» на телеканалі



На Волині фахівці фіксують багато звернень дітей і підлітків, які мають суїцидальні думки та схильні до самопошкодження. Зі слів лікарів, ідеться не лише про підлітків із неблагополучних сімей – у групі ризику також діти з хорошою успішністю та зовні «спокійною» поведінкою. Коли у лікарні фунуціонувало дитяче відділення, то таких пацієнтів було багато.



Серед найчастіших причин – тривожні стани, внутрішній протест, відчуття провини через завищені очікування дорослих і труднощі з навчанням. Частина підлітків практикує самопорізи та інші форми самопошкодження.



Раніше, розповідає психіатр, подібні явища пов’язували з небезпечною інтернет-грою «Синій кит» та небезпечними маніпуляціями кураторів, які були сильними психологами. Тепер, хоч змінюють назви й формати, але ризик впливу зовні лишається.



Фахівці звертають увагу: зовнішня «благополучність» не гарантує, що дитина не переживає глибоку кризу. Якщо підлітка постійно змушують відповідати високим вимогам, не питаючи про його бажання та можливості, напруга накопичується. У підлітковому віці це може проявитися різким протестом або самоушкодженнями.



Окремий фактор ризику – відсутність довірливого контакту з батьками. Діти, які не відчувають, що їх чують, частіше замикаються в собі. Також сильно впливають конфлікти в сім’ї, проблеми у школі, напружені стосунки з однолітками чи вчителями.



Лікарі радять батькам уважніше ставитися до змін у поведінці дитини – замкненості, різких перепадів настрою, відмови від спілкування, висловлювань про безнадію. У таких випадках варто не відкладати консультацію спеціаліста. Починати рекомендують із огляду психіатра, щоб виключити або підтвердити розлад і визначити, чи потрібне медикаментозне лікування разом із психотерапією.



Головна порада, наголошує лікар, говорити з дитиною і вміти слухати. Чим раніше вона відчує підтримку, тим більше шансів запобігти небезпечним наслідкам.





