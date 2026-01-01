Волинський священник видав книжку «Історія вкраденого дитинства»
Сьогодні, 19:15
Недавно в луцькому видавництві «Надстир’я» вийшла збірка віршів «Історія вкраденого дитинства» протоієрея Анатолія Яцківа, який звершує служіння на Ковельщині.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Вона містить твори про нинішню війну, про церкву в нашому житті, лірику різноманітної тематики. «Особливою цінністю нової поетичної збірки є зворушливі рядки про героїв, які загинули в боротьбі з ворогом і яких автор знав особисто. Їх імена та прізвища навічно закарбуються в пам’яті вдячних читачів», – зазначає у передмові заслужений журналіст Микола Вельма.
Це четверта поетична книжка в доробку душпастиря. Придбати її можна, подзвонивши до автора за тел. (050) 997-34-37.
До речі, о. Анатолій став першим священнослужителем у Ковельському р-ні, який покинув московитський патріархат, возз’єднавшись із Православною Церквою України в 2024 р. Нині він очолює парафії в селах Ворона, Діброва, Майдан, Новий Мосир, Солотвин.
