Волинський священник видав книжку «Історія вкраденого дитинства»

Недавно в луцькому видавництві «Надстир’я» вийшла збірка віршів «Історія вкраденого дитинства» протоієрея, який звершує служіння на Ковельщині.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Вона містить твори про нинішню війну, про церкву в нашому житті, лірику різноманітної тематики. «Особливою цінністю нової поетичної збірки є зворушливі рядки про героїв, які загинули в боротьбі з ворогом і яких автор знав особисто. Їх імена та прізвища навічно закарбуються в пам’яті вдячних читачів», – зазначає у передмові заслужений журналіст Микола Вельма.Це четверта поетична книжка в доробку душпастиря. Придбати її можна, подзвонивши до автора за тел. (050) 997-34-37.До речі, о. Анатолій став першим священнослужителем у Ковельському р-ні, який покинув московитський патріархат, возз’єднавшись із Православною Церквою України в 2024 р. Нині він очолює парафії в селах Ворона, Діброва, Майдан, Новий Мосир, Солотвин.