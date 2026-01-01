Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО

Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО
Матері та дружини загиблих воїнів із Волині помолилися у день Вселенської заупокійної суботи — у Всеукраїнському храмі-пантеоні святої праведної Анни у селі Лішня Тернопільської області.

Про це повідомляють у Литовезькій громаді.

У суботу, 14 лютого тут відбулося освячення меморіальної дошки, на якій викарбувані імена наших Героїв — синів, чоловіків, батьків… Тих, хто віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за майбутнє кожного з нас.

У храмі лунала спільна молитва. Було багато тиші, сліз і світлої пам’яті. Бо біль втрати не минає, але віра й підтримка допомагають вистояти.

"Для родин наших Захисників це не просто поїздка — це можливість побути поруч із іменами своїх рідних, відчути єдність, помолитися разом і вкотре засвідчити: ми пам’ятаємо. Ми шануємо. Ми вдячні.
Щиро дякуємо місцевому перевізнику Анатолію Кантору «KANTOL» за наданий автобус і комфортні умови поїздки. Ваша підтримка — це важливий прояв людяності й поваги до родин Героїв.
Світла пам’ять нашим Захисникам. Герої не вмирають", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Литовеж, війна, втрата, заупокійна молитва, Лішня, Тернопільщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Відійшла у Вічність викладачка волинського університету Марина Радченко
Сьогодні, 16:12
ЗСУ уразили нафтовий термінал в росії
Сьогодні, 15:51
На Волині рятувальники вирізали водія з авто після ДТП
Сьогодні, 15:25
На війні ліквідували футболіста-зрадника, який був вихованцем «Волині»
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8