Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО

Матері та дружини загиблих воїнів із Волині помолилися у день Вселенської заупокійної суботи — у Всеукраїнському храмі-пантеоні святої праведної Анни у селі Лішня Тернопільської області.Про це повідомляють у Литовезькій громаді.У суботу, 14 лютого тут відбулося освячення меморіальної дошки, на якій викарбувані імена наших Героїв — синів, чоловіків, батьків… Тих, хто віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за майбутнє кожного з нас.У храмі лунала спільна молитва. Було багато тиші, сліз і світлої пам’яті. Бо біль втрати не минає, але віра й підтримка допомагають вистояти."Для родин наших Захисників це не просто поїздка — це можливість побути поруч із іменами своїх рідних, відчути єдність, помолитися разом і вкотре засвідчити: ми пам’ятаємо. Ми шануємо. Ми вдячні.Щиро дякуємо місцевому перевізнику Анатолію Кантору «KANTOL» за наданий автобус і комфортні умови поїздки. Ваша підтримка — це важливий прояв людяності й поваги до родин Героїв.Світла пам’ять нашим Захисникам. Герої не вмирають", - йдеться у дописі на сторінці громади.