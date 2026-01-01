ЗСУ уразили нафтовий термінал в росії
Сьогодні, 15:51
Сили оборони України уразили нафтовий термінал на півдні рф та ЗРГК “Панцирь-С1” на ТОТ Криму.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ.
Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу.
Масштаби збитків уточнюються.
Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” противника.
Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.
Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії рф проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ.
Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу.
Масштаби збитків уточнюються.
Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” противника.
Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.
Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії рф проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дружини та матері загиблих Героїв з Волині молилися у храмі‑пантеоні на Тернопільщині. ФОТО
Сьогодні, 16:56
ЗСУ уразили нафтовий термінал в росії
Сьогодні, 15:51
На Волині рятувальники вирізали водія з авто після ДТП
Сьогодні, 15:25