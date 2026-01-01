ЗСУ уразили нафтовий термінал в росії

Сили оборони України уразили нафтовий термінал на півдні рф та ЗРГК “Панцирь-С1” на ТОТ Криму.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ.Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу.Масштаби збитків уточнюються.Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” противника.Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії рф проти України.