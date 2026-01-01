Скільки пар на Волині побралися на День закоханих

День всіх закоханих на Волині став особливим днем для майже тридцяти пар, які вирішили поєднати свої долі та стати на рушничок.Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.Загалом у Львівській, Волинській та Рівненській областях цього дня одружилися 184 пари.Зокрема:на Львівщині шлюб зареєстрували 137 пар;на Волині - 27 молодят сказали одне одному «так»;на Рівненщині - 20 пар офіційно створили сім’ї.Попри те, що 14 лютого припало на суботу, відділи державної реєстрації актів цивільного стану працювали для охочих узяти шлюб. Цьогоріч день у ДРАЦСах проходив під гаслом «Кохання не вимкнеш!».У День святого Валентина громадяни могли подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, зареєструвати шлюб (зокрема в межах проєкту «Шлюб за добу»), отримати консультації, а також скористатися електронним сервісом Міністерства юстиції «Шлюб онлайн».У воєнний час українці продовжують створювати родини та планувати спільне майбутнє, доводячи: кохання сильніше за обставини.