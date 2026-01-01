Скільки пар на Волині побралися на День закоханих
Сьогодні, 13:15
День всіх закоханих на Волині став особливим днем для майже тридцяти пар, які вирішили поєднати свої долі та стати на рушничок.
Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.
Загалом у Львівській, Волинській та Рівненській областях цього дня одружилися 184 пари.
Зокрема:
на Львівщині шлюб зареєстрували 137 пар;
на Волині - 27 молодят сказали одне одному «так»;
на Рівненщині - 20 пар офіційно створили сім’ї.
Попри те, що 14 лютого припало на суботу, відділи державної реєстрації актів цивільного стану працювали для охочих узяти шлюб. Цьогоріч день у ДРАЦСах проходив під гаслом «Кохання не вимкнеш!».
У День святого Валентина громадяни могли подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, зареєструвати шлюб (зокрема в межах проєкту «Шлюб за добу»), отримати консультації, а також скористатися електронним сервісом Міністерства юстиції «Шлюб онлайн».
У воєнний час українці продовжують створювати родини та планувати спільне майбутнє, доводячи: кохання сильніше за обставини.
