Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця

Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця
У ніч на 15 лютого війська РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти залізничної та цивільної інфраструктури, виникли масштабні пожежі та перебої з водопостачанням у частині міста.

РБК-Україна розповідає, що відомо про черговий удар РФ по півдню України.

За даними уряду та ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території залізничного депо та адміністративні об’єкти станції. Під час повторного удару загорілася цистерна з паливом, що спричинило розлив і займання нафтопродуктів.
Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця
Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця

Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, до робіт було залучено понад 100 співробітників ДСНС. Працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях, тому постраждалих немає.

Пошкодження та перебої з водопостачанням
Через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилася значна частина Одеси - зокрема Київський, Приморський, Хаджибейський райони та частина Пересипського району.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, після чого подачу води планують стабілізувати протягом дня.

В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, рф, злочин, Одещина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця
Сьогодні, 11:48
За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів
Сьогодні, 11:09
На ринку у Луцьку чоловік влаштував стрілянину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
На війні загинув воїн з Волині Роман Климарчук
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 15 лютого
Сьогодні, 09:00
Медіа
відео
1/8