Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця









За даними уряду та ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території залізничного депо та адміністративні об’єкти станції. Під час повторного удару загорілася цистерна з паливом, що спричинило розлив і займання нафтопродуктів.



Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, до робіт було залучено понад 100 співробітників ДСНС. Працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях, тому постраждалих немає.



Пошкодження та перебої з водопостачанням

Через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилася значна частина Одеси - зокрема Київський, Приморський, Хаджибейський райони та частина Пересипського району.



Енергетики працюють над відновленням електропостачання, після чого подачу води планують стабілізувати протягом дня.



В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.

