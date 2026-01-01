На дорогах Волині через снігопад працювала спецтехніка. ВІДЕО

На автошляхах Волині працювала спецтехніка — проїзд забезпечено. У ніч на 15 лютого, як і прогнозували синоптики, на Волині розпочався снігопад.Дорожні служби оперативно виїхали на автошляхи державного значення, - повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Уночі та під ранок працювали 24 одиниці техніки підрядних підприємств — проводили очищення та обробку покриття. Проїзд дорогами державного значення забезпечено, перебоїв у русі не зафіксовано.В області продовжує сніжити, тож роботи із забезпечення сталого та безпечного проїзду тривають.Упродовж дня очікується інтенсивний снігопад, місцями слабка хуртовина, ожеледиця, можливі снігові замети. Вітер північно-східний 7–12 м/с. За інформацією синоптиків, сніг утримається і в найближчі дні. Зберігається мінусова температура повітря. У ніч на 16 лютого прогнозується суттєве похолодання — до 11–16° морозу.Дорожники закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом. Безпека на дорозі залежить від кожного.