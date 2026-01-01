На дорогах Волині через снігопад працювала спецтехніка. ВІДЕО

На дорогах Волині через снігопад працювала спецтехніка. ВІДЕО
На автошляхах Волині працювала спецтехніка — проїзд забезпечено. У ніч на 15 лютого, як і прогнозували синоптики, на Волині розпочався снігопад.

Дорожні служби оперативно виїхали на автошляхи державного значення, - повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Уночі та під ранок працювали 24 одиниці техніки підрядних підприємств — проводили очищення та обробку покриття. Проїзд дорогами державного значення забезпечено, перебоїв у русі не зафіксовано.

В області продовжує сніжити, тож роботи із забезпечення сталого та безпечного проїзду тривають.

Упродовж дня очікується інтенсивний снігопад, місцями слабка хуртовина, ожеледиця, можливі снігові замети. Вітер північно-східний 7–12 м/с. За інформацією синоптиків, сніг утримається і в найближчі дні. Зберігається мінусова температура повітря. У ніч на 16 лютого прогнозується суттєве похолодання — до 11–16° морозу.

Дорожники закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом. Безпека на дорозі залежить від кожного.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, спецтехніка, негода, снігопад, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До уваги водіїв: на дорогах Волині ожеледиця
Сьогодні, 13:54
Скільки пар на Волині побралися на День закоханих
Сьогодні, 13:15
На дорогах Волині через снігопад працювала спецтехніка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
Через удар рф частина Одеси залишилась без води, пошкоджена залізниця
Сьогодні, 11:48
За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів
Сьогодні, 11:09
Медіа
відео
1/8