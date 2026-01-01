За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів

За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів
Українські воїни за минулу добу знищили на фронті понад 1250 солдатів російської окупаційної армії.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб
танків – 11 672 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 37 293 (+11) од.
РСЗВ – 1 648 (+3) од.
засоби ППО – 1 300 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.
крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од.
спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються.


