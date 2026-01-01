За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб

танків – 11 672 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.

артилерійських систем / artillery systems – 37 293 (+11) од.

РСЗВ – 1 648 (+3) од.

засоби ППО – 1 300 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.

крилаті ракети – 4 286 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од.

спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Дані уточнюються.

