За добу українські воїни знищили понад 1250 окупантів
Сьогодні, 11:09
Українські воїни за минулу добу знищили на фронті понад 1250 солдатів російської окупаційної армії.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб
танків – 11 672 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 37 293 (+11) од.
РСЗВ – 1 648 (+3) од.
засоби ППО – 1 300 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.
крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од.
спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються.
