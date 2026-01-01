На війні загинув воїн з Волині Роман Климарчук

Ворог безпощадно продовжує забирати життя кращих синів нашої країни. Страшна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Камінь-Каширську громаду.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці."На жаль, стало відомо про загибель ще одного нашого краянина, мужнього оборонця, уродженця міста Каменя-Каширського –, 1994 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 11 лютого 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.