На війні загинув воїн з Волині Роман Климарчук

На війні загинув воїн з Волині Роман Климарчук
Ворог безпощадно продовжує забирати життя кращих синів нашої країни. Страшна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Камінь-Каширську громаду.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

"На жаль, стало відомо про загибель ще одного нашого краянина, мужнього оборонця, уродженця міста Каменя-Каширського – Климарчука Романа Валентиновича, 1994 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 11 лютого 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, загибель, Камінь-Каширська громада, Роман Климарчук, втрата, Запоріжжя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ринку у Луцьку чоловік влаштував стрілянину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
На війні загинув воїн з Волині Роман Климарчук
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 15 лютого
Сьогодні, 09:00
Напідпитку побив колишню дружину: як суд покарав чоловіка з Волині
Сьогодні, 08:20
Слова, які дратують банки: за що можуть заблокувати рахунок
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8